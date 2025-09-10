جامعة بنها تطلق 4 برامج أكاديمية جديدة بكلية الآداب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على بدء الدراسة في أربعة برامج أكاديمية حديثة ومتميزة بكلية الآداب، وهي: برنامج المساحة والخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، برنامج التنمية البشرية، برنامج المراسل الإعلامي، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.



وأوضح الجيزاوي أن إطلاق هذه البرامج يأتي في إطار رؤية جامعة بنها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مواكبة احتياجات المجتمع ومتطلبات وظائف المستقبل.



من جانبه، أكد الدكتور أمجد حجازي، عميد كلية الآداب، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لمسيرة الكلية الأكاديمية والعلمية، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الجديدة يجسد التزام الكلية بمواكبة التطورات الحديثة وتوفير فرص تعليمية متخصصة ومبتكرة.



وأضاف أن البرامج المستحدثة وما يصاحبها من إنشاء أقسام علمية جديدة ستفتح أمام الطلاب آفاقاً واسعة لتحقيق طموحاتهم وصقل مهاراتهم بما يلبي تطلعات سوق العمل المتغيرة.







