66 جامعة.. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة للعام الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025- 2026.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية تنسيق الكليات والتي جاءت كالتالي:

بلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 71% و73% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و78% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 66% و68% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، 73% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

بلغ الحد الأدنى لكليات الطب في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 81% و83% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و85% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سالمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.

ما بين 64% و68%.. تنسيق الطب البيطري بالجامعات الخاصة والأهلية للثانوية العامة والأزهرية

بلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي العلمين والجلالة، و67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الاهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

سجل الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات 58% في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد وشرق بورسعيد، و59% في جامعتي الجلالة والعلمين، و60% في باقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و61% لباقي الجامعات الأهلية.

الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية و76% لجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سالمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.