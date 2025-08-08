66 جامعة.. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة للعام الجديد
كتب-عمرو صالح:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025- 2026.
ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية تنسيق الكليات والتي جاءت كالتالي:
بلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 71% و73% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و78% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.
وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 66% و68% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، 73% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.
بلغ الحد الأدنى لكليات الطب في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 81% و83% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و85% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.
بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سالمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.
بلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، و65% لجامعتي العلمين والجلالة، و67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الاهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية.
سجل الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات 58% في جامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد وشرق بورسعيد، و59% في جامعتي الجلالة والعلمين، و60% في باقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و61% لباقي الجامعات الأهلية.
الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية و76% لجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية،
ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.
الحد الأدنى لكليات الطب بلغ 74% لجامعات الملك سلمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية و76% لجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الاهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية، فيما بلغ الحد الادنى لكليات طب الأسنان 73% لجامعات الملك سالمان وسيناء بفرعيها والوادي الجديد الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية.
