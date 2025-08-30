كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن بدء رفع المستندات عبر موقعها الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مع سداد مصروفات فتح الملف، اعتبارًا من غدٍ السبت 30 أغسطس وحتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

وأكدت الجامعة أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل:

شهادة الميلاد.

بطاقة الرقم القومي للطالب.

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

شهادة الثانوية العامة.

وأضافت أن الموقع الإلكتروني سيُفتح لإبداء الرغبات الخاصة بالتنسيق الداخلي للطلاب خلال الفترة من الأربعاء 3 سبتمبر وحتى الجمعة 5 سبتمبر 2025، على أن تُعلن نتيجة التنسيق الداخلي يوم الأحد 7 سبتمبر 2025 وفقًا لمجموع درجات الطلاب.

كما أوضحت الجامعة أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني أمام طلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارًا من الاثنين 8 سبتمبر 2025، مع تخصيص يوم أو أكثر لاحقًا للطلاب الذين تأخرت نتائجهم ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل.

