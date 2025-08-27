هل يحق إعادة ترشيح طالب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 بعد إعلان النتيجة؟

كتب- عمر صبري:

وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/ ، وتعريف الطلاب بكل المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

وأضافت الوزارة أنه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

