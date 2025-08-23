كتب- عمر صبري:

وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد بشكل عاجل، وإتاحة الفرصة للطالبة لإعادة ترتيب رغباتها مرة أخرى، بما يكفل حصولها على حقها كاملًا في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموعها الدراسي.

يأتي ذلك في ضوء ما نشرته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطالبة عائشة أحمد، والحالة الخاصة بتعرض رغباتها للتلاعب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأهاب مكتب التنسيق بجميع الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة ومدارس المتفوقين، بضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم تداوله، منعًا لحدوث أي تلاعب في رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث إن الترشيح للكليات يتم بناءً على الرغبات التي تم إدخالها من خلال هذا الموقع.

