تفاصيل برنامج معلمات التربية للطفولة المبكرة بالإنجليزية بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان، عن فتح باب القبول في برنامجها المتميز لإعداد معلمات التربية للطفولة المبكرة باللغة الإنجليزية، والمخصص لخريجي الثانوية العامة 2025 من مختلف الشعب.

مميزات البرنامج

- يهدف إلى إعداد خريجين متكاملين علميًا وتربويًا قادرين على تقديم تعليم عالي الجودة للأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى سن 8 سنوات.

- يجمع بين إتقان اللغتين العربية والإنجليزية للتواصل الفعال مع الأطفال وأسرهم والمجتمع.

- يركز على تدريب الطلاب على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم وتنمية مهاراتهم الذاتية والمهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

فرص العمل بعد التخرج

يفتح البرنامج آفاقًا واسعة للعمل في:

- المدارس الدولية ومدارس اللغات.

- مدارس منتسوري.

- الإعلام التربوي.

- مؤسسات رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

- القطاع الطبي المرتبط بخدمات الأطفال.

- مؤسسات إنتاج الوسائل التعليمية.

- الحضانات ومؤسسات الطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- ريادة الأعمال في مجال الطفولة المبكرة.

ويؤكد البرنامج التزامه بتخريج معلمين ومعلمات على مستوى متميز قادرين على المساهمة في رفع جودة تعليم الطفولة المبكرة، مع ضمان فرص عمل تنافسية داخل مصر وخارجها.

