تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. التعليم العالي توضح طرق التعرف على نتيجة الترشيح

01:00 ص الخميس 21 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات هامة للطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) حول طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

1. النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

2. يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

