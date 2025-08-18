"عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025

كتب- عمر صبري:

استطاعت جامعة عين شمس الحفاظ على ترتيبها بين أفضل 700 جامعة فى العالم طبقًا لتصنيف شنغهاي المرموق حيث حصلت على الترتيب ٦٠١-٧٠٠ وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

كما استطاعت الجامعة الحفاظ على ترتيبها للعام الثالث على التوالى مع الاعتماد على الزيادة فى مؤشرات النشر الدولى القوى وذلك وفق التصنيف الصادر فى أغسطس ٢٠٢٥ وذلك بعد أن نجحت في الوصول إلى أفضل ٦٠٠١: ٧٠٠ جامعة حول العالم فى عام ٢٠٢٣ بعد أن كانت فى تصنيف أفضل ٧٠١: ٨٠٠ جامعة حول العالم عام ٢٠٢٢.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين سعى إدارة الجامعة لتصدر التصنيفات الدولية والعمل وفق إستراتيجية محدد للجامعة ضمن إستراتيجية الدولة نحو التقدم في التصنيفات العالمية.

وأوضح سعى إدارة الجامعة الدائم لرفع جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

كما أوضح الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة أن تصنيف شنغهاي الصيني لعام 2025، والذي يُعَد واحدًا من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث أظهرت نتائج التصنيف جامعة عين شمس في الفئة (601-700) عالميًا ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وذلك من بين 2500 جامعة شملها تقييم التصنيف لهذا العام.

وحققت جامعة عين شمس أعلى معدل فى عدد الأبحاث المنشورة في مجلتي Nature وScience بنسبة على مستوى الجامعة المصرية.

ويعتمد التصنيف على 6 مؤشرات رئيسية، تتمثل في: عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل بنسبة (10%)، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميدالية فيلدز في الرياضيات بنسبة (20%)، إضافة إلى عدد العلماء ذوي الاستشهادات العالية المدرجين في قاعدة بيانات Clarivate بنسبة (20%)، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلتي Nature وScience بنسبة (20%)، وكذلك عدد الأبحاث المفهرسة في Science Citation Index – Expanded وSocial Sciences Citation Index بنسبة (20%)، وأخيرًا الأداء الأكاديمي للفرد في الجامعة بنسبة (10%).

