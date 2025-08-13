كتب - عمر صبري:

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تفاصيل برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين (HVT)، الذي يُعنى بإعداد كوادر تقنية متخصصة تلبي متطلبات سوق السيارات الهجينة والكهربائية المتنامي.

يهدف البرنامج إلى تخريج تكنولوجيين ذوي كفاءة عالية في تصميم وتشغيل وصيانة المركبات الكهروميكانيكية الحديثة، مع التركيز على التطبيقات العملية من خلال مشروعات وأبحاث ميدانية في مجالات إدارة الطاقة، والمحركات، وأنظمة السلامة، والتحكم، واختبار السيارات وتحليل أدائها.

ويوفر البرنامج للطلاب خلفية معرفية تطبيقية حول تكنولوجيا السيارات الهجينة ومتعددة المصادر، ودراسة النظم الميكانيكية والكهربائية للمركبات الذكية، وفهم آليات إدارة واستعادة الطاقة وطرق تراكمها في أنظمة الدفع الحديثة، ومهارات صيانة المركبات الهجينة وتشخيص أعطالها بطرق علمية متقدمة.

كما يوفر تحليل العمليات الفيزيائية والكيميائية المتعلقة بأنظمة التشغيل والنقل، والتعرف على المواد الصناعية غير التقليدية وتقنيات استخدامها في المركبات.

ويغطي البرنامج الجوانب الإدارية والتسويقية المرتبطة بقطاع السيارات، ما يمنح الخريج مرونة في العمل بمختلف المجالات داخل هذه الصناعة الحيوية، من التشغيل الفني إلى الإدارة والتسويق وخدمة ما بعد البيع.

