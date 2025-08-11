كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ذلك الطلاب الجدد والقدامى من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات والمعاهد الفنية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهناك مجموعة من الخطوات للتقديم للمدن الجامعية بجامعة حلوان

- الدخول إلى الموقع اضغط هنا.

- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ملء البيانات المطلوبة بدقة.

- اتباع التعليمات الخاصة بالتقديم، مثل رفع المستندات المطلوبة وإجراء الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

وتكون مواعيد التقديم:

- الطلاب القدامى: يبدأ التقديم من ١١ أغسطس ويستمر حتى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥.

- الطلاب الجدد: يبدأ التقديم بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق.

أما عن شروط القبول الأساسية هي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى كليات جامعة حلوان.

- ألا يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من المدينة الجامعية سابقًا.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

