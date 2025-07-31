كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب التقديم لاختبارات المعادلة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للالتحاق بكليات الحقوق.

اختبارات معادلة كليات الحقوق

أوضحت الأمانة، أن التقديم لاختبارات كليات الحقوق متاح للطلاب الحاصلين على شهادات المعاهد الفنية (نظام السنتين)، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 1 أغسطس 2025.

وسيتم غلق باب التقديم عبر الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام، حسب الجداول المعلنة لكل تخصص.

رابط التقديم لاختبارات الحقوق، من هنا. https://law.scu.eg

اختبارات معادلة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كما أعلنت الأمانة، فتح باب التقديم لاختبارات معادلة كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي أمام الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (نظام الثلاث والخمس سنوات)، بدءًا من غدٍ الجمعة، مع تطبيق نفس القاعدة بإغلاق التقديم قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام، وفقًا لجداول المدارس ومواعيد الاختبارات المنشورة.

وشددت أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أهمية متابعة الجداول الرسمية للاختبارات، والالتزام الكامل بالمواعيد المعلنة، وعدم انتظار اللحظات الأخيرة للتقديم الإلكتروني.

اقرأ أيضاُ:

دعوى قضائية تطالب "التعليم" بنشر نماذج إجابات الثانوية العامة قبل التظلمات

تنسيق الثانوية 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الوسائط المطبوعة بـ"فنون تطبيقية حلوان"

مليون طالب في برنامج وطني للقراءة والكتابة.. والتعليم تعلن التفاصيل