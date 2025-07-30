كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تفاصيل الدراسة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025 حول برنامج "الأوتوترونكس"، الذي يُعد أحد أبرز برامجها في مجال التعليم التكنولوجي المتقدّم.

ويُعد هذا البرنامج من التخصصات البينية النادرة التي تجمع بين هندسة الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والبرمجة، لتأهيل جيل من الخريجين القادرين على تصميم وتطوير وصيانة أنظمة المركبات الذكية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

يتسم البرنامج بمنهج متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، حيث يحصل الطلاب على تدريب مكثّف باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة في مجال تكنولوجيا السيارات، مما يُمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة، ويُسهم في إعدادهم للعمل في مجالات التصميم والإنتاج والصيانة ومراقبة الجودة، إلى جانب نظم التحكم الإلكتروني، والمحركات، والهياكل، والمواد المستخدمة في صناعة المركبات. ويُعزّز البرنامج أيضًا من قدرة الطلاب على التواصل والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات، ويدفعهم للمشاركة في مشروعات بحثية تسعى لتطوير حلول مبتكرة لتحديات قطاع السيارات.

ويركّز برنامج الأوتوترونكس على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير وتصميم مركبات آمنة، ومستدامة، وموفّرة للطاقة، وصديقة للبيئة، بما يُسهم في دعم توجهات الدولة نحو تقنيات النقل النظيف وتحقيق معايير الاستدامة البيئية.

كما يُعد البرنامج منصة مثالية للانطلاق نحو سوق العمل، حيث يفتح آفاقًا واسعة للخريجين في مجالات تصميم هياكل السيارات، وهندسة المحركات، وتصميم نظم التحكم الإلكتروني، وتصنيع قطع الغيار، والعمل داخل كبرى شركات السيارات في أقسام الإنتاج، والتصميم، والمبيعات، والجودة.

ويمثّل برنامج الأوتوترونكس فرصة تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة في قطاع النقل الذكي، إذ يُوفّر بيئة علمية حديثة لصناعة عقول قادرة على الابتكار، ومؤهلة لتكون في طليعة المتخصصين الذين يقودون مستقبل صناعة السيارات محليًا ودوليًا، ليس فقط كخبراء تقنيين، بل كفاعلين رئيسيين في رسم ملامح الغد في عالم التنقل الذكي والمستدام.

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