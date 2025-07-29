كتب – عمر صبري:

نظّمت كلية الخدمة الاجتماعية برنامجًا تدريبيًا مميزًا تحت عنوان "كيفية إعداد أخصائي اجتماعي في مجال التخاطب"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد عطا، مدير مركز بحوث وتدريب القادة التابع لوكالة كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهدف البرنامج إكساب المتدربين المعرفة الأساسية بعلم التخاطب، وتدريبهم على التقييم والتشخيص، وإعداد خطط علاجية فعّالة.

كما استهدف الاعتماد على الأدوات والوسائل الحديثة في التخاطب، بجانب ترسيخ الاتجاهات الإيجابية نحو الممارسة المهنية والأخلاقية لأخصائي التخاطب، بما يتماشى مع القواعد العلمية والمهنية المعتمدة.

حاضر في هذا البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس، مُتمثّلة في الدكتور السيد فتوح، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة حلوان، والدكتورة أميرة عيد آدم، المدرس بقسم التربية الخاصة بكلية التربية – جامعة حلوان، والدكتورة هند عيد علي حسان، المدرس بقسم الصحة النفسية بكلية التربية – جامعة حلوان.