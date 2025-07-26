صور.. افتتاح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة كفر الشيخ بـ4.3 مليار جنيه

كتب- عمر صبري:



افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية بلغت 4.3 مليار جنيه.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة والمحافظة.



افتتاح مبنى المدرجات والاختبارات الإلكترونية



استهل الوزير جولته بافتتاح مبنى المدرجات والاختبارات الإلكترونية، بتكلفة 745 مليون جنيه، والمقام على مساحة 19 ألف متر مربع، بسعة إجمالية 9250 طالبًا.



ويضم المبنى (أ) 15 مدرجًا بسعة 7000 طالب، بينما يحتوي المبنى (ب) على 4 مدرجات بسعة 2000 طالب، بالإضافة إلى قاعة سيمينار تتسع لـ250 فردًا.



مدينة طبية متكاملة.. قفزة نوعية في الخدمات الصحية



كما تفقد الدكتور أيمن عاشور، الأعمال الجارية بمدينة كفر الشيخ الطبية، التي تشمل مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق، بإجمالي تكلفة تصل إلى 3.55 مليار جنيه.



ويُعد مستشفى الطوارئ الجامعي من أبرز مكونات المدينة الطبية، بتكلفة مليار و800 مليون جنيه، ويضم 690 سريرًا على مساحة 45 ألف متر مربع، موزعة على 9 طوابق تشمل أقسام الطوارئ، الحروق، العناية المركزة، الغسيل الكلوي، العمليات، الحضانات، الإقامة، بالإضافة إلى 101 استراحة للأطباء.



كما تفقد الوزير، مستشفى الأورام، المقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويضم غرفتي إشعاع خطي، غرفًا للمحاكاة، أقسامًا للأشعة المتقدمة، إلى جانب 76 سريرًا للعلاج الكيماوي والإقامة، بتكلفة 240 مليون جنيه.



العيادات الخارجية والتعليم الطبي.. مزيج من الخدمات والتدريب



تشمل المشروعات أيضًا مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، الذي يقع على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة 520 مليون جنيه، ويضم 48 عيادة متنوعة، 12 مدرجًا بسعة إجمالية 1200 طالب، صيدلية مركزية، ومعامل متخصصة، بالإضافة إلى غرف للأشعة والاستراحات والتشريح التعليمي.



وفي إطار استكمال البنية التحتية للقطاع الطبي، تفقد الوزير أعمال الموقع العام للمدينة الطبية، والتي بلغت تكلفتها 995 مليون جنيه، وتشمل خزان مياه بسعة 5000 متر مكعب، 7 محولات كهرباء، 4 مولدات احتياطية، وشبكات كابلات وخدمات ميكانيكية متكاملة.



رسائل دعم وتقدير من الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة



أشاد الدكتور أيمن عاشور، بما تشهده جامعة كفر الشيخ من تطوير شامل في قطاعاتها التعليمية والطبية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التعليم العالي 2030، وحرص الدولة على توفير بيئة تعليمية متكاملة ترتقي بجودة المخرجات وتواكب احتياجات سوق العمل.



من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي، أن المشروعات الجديدة تمثل دعمًا قويًا لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الجامعي بمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بالدور المحوري للجامعة في إعداد الكوادر الطبية وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.



فيما أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن الجامعة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المدينة الطبية تمثل إضافة نوعية لمنظومة الصحة في إقليم الدلتا، بفضل تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية والتعليمية.



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