وفد جامعة عين شمس يزور مقر الهلال الأحمر

كتب- عمر صبري:

ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد لزيارة مقر جمعية الهلال الأحمر المصري يرافقها لفيف من عمداء الكليات، وكلاء الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث كان فى استقبالهم، الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري وياسر عبد الله المدير الادارى للجمعية ولطفى غيث مدير غرفة العمليات المركزية ولفيف من المستشارين بالجمعية وتأتى الزيارة فى إطار تفعيل الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس.

استهلت الدكتورة آمال إمام كلمتها بالترحيب بوفد الجامعة معربة عن فخرها بكونها أحد خريجات الجامعة، واستعرضت تاريخ جمعية الهلال الأحمر المصري كاقدم جمعية تطوعية فى مصر منذ عام ١٨٩٨ حيث بدءت الفكرة على يد الشيخ محمد عبده وأُصدر أول قانون مُنظم للجمعية عام ١٩١٣ ، وتنتشر مقرات جمعية الهلال الأحمر فى أكثر من ١٩٢ دوله حول العالم تؤدى دورها تحت شعار "من أجل الإنسانية"، ملقية الضوء على عدد من النماذج المضيئة لمتطوعات مصريات على مدى سنوات ماضية ضربن أغطم الأمثله فى العطاء والتضحية فى مختلف الازمات.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة غادة فاروق حرص القطاع على عقد وتطبيق شراكات إستراتيجية لتكون بمثابة الأزرع الفاعلة في مختلف الدوائر المجتمعي التى تمكن الجامعة من تنفيذ دورها المجتمعى بشكل أكثر فاعلية وتأثير، مشيدة بجهود الهلال الأحمر المصري الذى تتجلى فى الأزمات والكوارث إلى جانب الأنشطة التى تستمر بشكل دائم.

كما استعرضت الدكتورة غادة فاروق فكرة المرصد المجتمعي للجامعة و تكوين مركز للطلاب المتطوعين من خلال المرصد بالشركات مع الهلال الأحمر مشيرة إلى أن عدد الطلاب المتطوعين المنتسبين للجامعة يزيد عن ٨٠ ألف طالب بمختلف الكليات مؤكدة أن الراغبين فى التطوع يفوق تلك الأعداد موضحة أن المشاركة في الأعمال التطوعية تعزز من مهارات الطالب وتوسع مداركه وتساهم في بناء شخصيته القوية كما تفتح له آفاقًا جديدة في حياته المهنية ويجعله أكثر إنتماء لمجتمعه ووطنه.

وأضافت أن هذا المركز التطوعي للطلاب سيكون الأول من نوعة داخل الجامعات الحكومية مشددة على أهمية وضع خطة زمنية محدد بفاعليات مشتركة تنفذ بصورة منتظمة.



ثم تم عرض فيلم تسجيلي حول جهود الهلال الأحمر المصري فى عدد من الأزمات الاخيرة منها الحرب بالسودان والتى تستمر أكثرمن ٨٠٠ يوم و الحرب فى غزة والتى تخطت ٦٤٥ يوم مرورًا بالجهود المقدمة فى عدد من الحوادث الأخرى كما تضمن استعراض الوحدات والمراكز والخدمات التى يقدمها الهلال الأحمر.

كما أجرى الوفد جولة داخل مقر جمعية الهلال الأحمر تضمنت متحف الجمعية والقاعاته المتنوعة و غرفة العمليات المركزية واستعراض أحدث التقنيات المزوده بها والمتصلة بالأقمار الصناعية للمساعدة على الوقوف على الاحداث أول بأول كما تم زيارة مركز تعبئة المواد الغذائية، وكمشاركة رمزية قام أعضاء الوفد جميعًا بالمشاركة فى أعمال تعبئة المواد الغذائية.

والجدير بالذكر أن الزيارة من تنسيق الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة والدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة.

وفى ختام الزيارة أهدى الجانبين الدروع التذكاري كما تم إهداء ميدالية جمعية الهلال الأحمر المصري إلى الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة تقديرًا لجهوده فى تنسيق الزيارة.



اقرأ أيضاً:

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. 44 ألف راسب و70% نسبة النجاح الإجمالية



تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج الطب والجراحة بحلوان





