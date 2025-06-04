198 ألف طالب بجامعة حلوان يؤدون امتحانات نهاية العام

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان انتظام أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2023/2024، حيث يؤدي نحو 198 ألف طالب وطالبة اختباراتهم بمختلف الكليات، وسط استعدادات شاملة وتنسيق كامل بين إدارات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكدت الجامعة أنه تم تنظيم جداول الامتحانات وتسكين اللجان بما يضمن سهولة الحركة والانضباط داخل الحرم الجامعي وخارجه، كما تم تخصيص قاعات مجهزة لطلاب الدمج، إلى جانب تخصيص أماكن خاصة للطلاب من أصحاب الحالات المرضية داخل المدن الجامعية.

شملت التجهيزات تخصيص مبنى الامتحانات الذي يضم 120 لجنة، بالإضافة إلى 6 مدرجات تحتوي على 87 لجنة، و18 مدرجًا بها 50 لجنة، إلى جانب مبنى الصالات الذي يضم 4 لجان أخرى.

كما تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمرافق، بما يشمل الكهرباء، الإضاءة، والتهوية، لضمان بيئة مناسبة لأداء الامتحانات. وتم توزيع فرق من العاملين والإداريين لتسهيل دخول الطلاب وتوجيههم، وتوفير الدعم الكامل لهم خلال فترة الامتحانات.

تنسيق مع الطب الوقائي والنقل الداخلي

أشارت الجامعة إلى أنه تم التنسيق مع الطب الوقائي لمتابعة المباني والقاعات يوميًا، وتوفير أوتوبيسات لنقل الطلاب والملاحظين والحالات الخاصة، ضمن جهود توفير بيئة آمنة ومريحة.

دعم كبير للاختبارات الإلكترونية

وفيما يخص الاختبارات الإلكترونية، أوضحت الجامعة أنه تم تجهيز القاعات والمعامل بالكليات التي تُطبق هذا النمط من الامتحانات، وعلى رأسها كليات: الطب، التمريض، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، علوم التغذية.

وتشمل التجهيزات: 6 معامل بكلية الطب (2) بإجمالي 600 جهاز و9 معامل بكلية التمريض بإجمالي 390 جهازًا.

كما تم عقد اختبارات "الميد تيرم" الإلكترونية سابقًا في كليات الحقوق والتربية والآداب وهندسة حلوان، في إطار التوسع التدريجي في الاختبارات الرقمية.

وأكدت الجامعة في ختام بيانها أن جميع إداراتها تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير الدعم الكامل حتى انتهاء موسم الامتحانات بنجاح.

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