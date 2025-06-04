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7 قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات وتجديد الثقة بآخرين

01:06 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة سهير رمضان فهمي رمضان، عميدة لكلية العلوم، جامعة القاهرة.

• الدكتور حماده محمد محمود حسن، عميدًا لكلية العلوم، جامعة بني سويف.

• الدكتور ممدوح عبد الله محمد عبد اللطيف، عميدًا لكلية الإعلام، جامعة بني سويف.

• الدكتور رشدي شوقي رشدي العدوي، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ.

• الدكتورة مروة مصطفى راغب محمد حجازي، عميدة لكلية التمريض، جامعة بنها.

• الدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان شاهين، عميدة لكلية البنات للآداب والعلوم التربوية، جامعة عين شمس.

• الدكتورة إيناس محمد محمود عبد الله، عميدة لكلية التمريض، جامعة قناة السويس.

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الدكتور أيمن عاشور تعيين عمداء كليات قرارات جمهورية
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