7 قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات وتجديد الثقة بآخرين
كتب- عمر صبري:
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لعدد من الكليات في الجامعات المصرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتورة سهير رمضان فهمي رمضان، عميدة لكلية العلوم، جامعة القاهرة.
• الدكتور حماده محمد محمود حسن، عميدًا لكلية العلوم، جامعة بني سويف.
• الدكتور ممدوح عبد الله محمد عبد اللطيف، عميدًا لكلية الإعلام، جامعة بني سويف.
• الدكتور رشدي شوقي رشدي العدوي، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ.
• الدكتورة مروة مصطفى راغب محمد حجازي، عميدة لكلية التمريض، جامعة بنها.
• الدكتورة أميرة أحمد يوسف سليمان شاهين، عميدة لكلية البنات للآداب والعلوم التربوية، جامعة عين شمس.
• الدكتورة إيناس محمد محمود عبد الله، عميدة لكلية التمريض، جامعة قناة السويس.
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