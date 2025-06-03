صور- رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات نهاية العام

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية موسعة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025 في عدد من الكليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

شملت الجولة التفقدية كليات التربية والتجارة والألسن والصيدلة وطب الأسنان وذلك للتأكد من جاهزية كافة اللجان والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة للامتحانات مما يعكس التزام الجامعة بضمان بيئة امتحانية ملائمة وهادئة لجميع الطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة على توفر سبل الراحة للطلاب والتزام الكليات بالجداول الزمنية المحددة للامتحانات.

تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية الدائمة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه، وتوفير كافة الإمكانيات التي تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في جو من الهدوء والتركيز.

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