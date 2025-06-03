كتب- عمر صبري:

بحث الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال استقباله العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والوفد المرافق له، تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والاتحاد الرياضي في مجالات دعم ورعاية أبطال مصر في ألعاب القوى، وذلك في إطار توثيق علاقات التعاون المشترك بين الجانبَين.

وأكد عبد الصادق، خلال اللقاء، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة المصرية بوجه عام، وألعاب القوى على وجه الخصوص، باعتبارها "أم الألعاب" التي تحقق إنجازات قارية وتُسهم في رفع اسم مصر، معربًا عن ترحيب الجامعة بالتعاون المثمر مع الاتحاد في خدمة أغراضه من خلال توقيع الكشف الطبي على اللاعبين، وإتاحة ملاعب الجامعة للتدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي من خلال المراكز المتخصصة التابعة للجامعة.

وأكد العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أهمية التعاون مع جامعة القاهرة؛ لما لها من مكانة علمية وبحثية ودور مجتمعي مرموق.

وأشار فودة إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة لدعم الرياضيين علميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا، ويُسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة القوية ورفع راية مصر في مختلف البطولات، مبديًا رغبته في أن تقوم الجامعة بتوفير التطعيمات اللازمة للاعبين قبل المشاركة في البطولات القارية والدولية.

وأضاف فودة أن الاتحاد يثمن دعم الجامعة ويأمل في بناء شراكة استراتيجية مستدامة تحقق الأهداف المشتركة للطرفَين.

وأهدى العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، درعَ الاتحاد إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة؛ تقديرًا لدور الجامعة الرائد في دعم الرياضة المصرية وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة أبطال ألعاب القوى.

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