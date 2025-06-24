هل تُستخدم الهرمونات في تربية الدواجن؟.. باحث يوضح

كتب- عمر صبري:

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر سلسلة "الإنتاج الحيواني" ضمن مبادرة "العلم والمجتمع"، والتي تهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية وتقديم محتوى موثوق يخدم المواطن في حياته اليومية.

وتناقش الحلقة حقيقة استخدام الهرمونات في مزارع الدواجن، وترد على سؤال هل تُستخدم الهرمونات فعلًا في تربية الدواجن؟.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الحلقة الجديدة تكشف الحقائق العلمية حول هذا الموضوع الذي يثير الكثير من الجدل، يقدمها الدكتور محمد إبراهيم حسان، الباحث المساعد، قسم بحوث الحيوانات المزرعية، معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة.