وزير التعليم العالي: "تحالف وتنمية" يعزز الابتكار ويربط البحث بالصناعة

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مبادرة "تحالف وتنمية" تمثل نقلة نوعية في ربط البحث العلمي بالتصنيع المحلي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية فعالة تدعم الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز العربي للبحوث والتطوير بمدينة بنها، الذي يمثل نموذجًا ناجحًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وذلك بمشاركة المهندس عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأوضح عاشور أن رؤية الوزارة ترتكز على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وفقًا لاحتياجات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج وتعزيز التدريب العملي وربطه بالشركات الصناعية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال تصنيع الإسطمبات أحد النماذج التي تعكس جدوى هذه الشراكات، عبر برامج تأهيلية متقدمة تستهدف توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات المتخصصة.



وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية إنشاء جامعة تكنولوجية متخصصة في منطقة الدلتا، تعمل على دعم الصناعات التكنولوجية في محيطها الجغرافي، مشيرًا إلى نماذج ناجحة من الشراكات التعليمية مثل التعاون بين المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وشركة "سيمنز"، وكذلك بين جامعة بني سويف وشركة "سامسونج".



وأضاف أن الوزارة حريصة على توسيع هذه التجارب الناجحة لتشمل جميع المحافظات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تركز على ربط التعليم الجامعي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وأشار عاشور إلى أن هناك 14 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، تربطها شراكات مباشرة مع مؤسسات صناعية وإنتاجية داخل مصر وخارجها، وتشارك في تحالفات إقليمية تُعنى بتأهيل الطلاب بمهارات عملية حديثة، بما يتيح تخريج كوادر قادرة على قيادة التنمية الصناعية وتحقيق رؤية مصر 2030.







