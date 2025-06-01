آخر موعد التقدُّم لمبادرة "تحالف وتنمية".. رابط التقديم

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدُّم للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حتى الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥، مآخر موعد للتقديم.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار من أجل التنمية المجتمعية.

للراغبين في الاطلاع على تفاصيل المبادرة والتقدُّم اضغط هنا. http://www.crci.sci.eg/?p=11880

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