إنستجرام وتيك توك يتصدران منصات التثقيف بالصحة النفسية في مؤتمر إعلام القاهرة الدولي

كتب– عمر صبري:

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم، انعقاد الجلسة البحثية الثالثة ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمي الدولي الثلاثين للكلية، تحت عنوان: "جهود التسويق الإعلامي الصحفي وتأثيراته النفسية"، وذلك في إطار المؤتمر العام الذي يُعقد هذا العام بعنوان: "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ترأس الجلسة البحثية الدكتور علي عجوة، الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام، وشارك فيها الدكتور عادل فهمي معقبًا، والدكتورة هدير محمود مقررة للجلسة.

وأكد الدكتور علي عجوة أن الإعلام أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الوعي الصحي، خاصة مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر تداول مفاهيم صحية مغلوطة عبر هذه المنصات.

وأشار إلى أن التوصيات البحثية المعروضة شددت على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بالمصطلحات والمفاهيم الطبية السليمة، لا سيما خلال الأزمات الصحية، لما له من تأثير مباشر على طرق العلاج والتعامل المجتمعي معها.

وشملت الجلسة عرض عدد من الأوراق البحثية التي تناولت دور الاتصال الصحي في رفع الوعي بالأمراض النفسية، من بينها دراسة حول مساهمة الإعلام الرقمي في تعزيز الفهم بقضايا الصحة النفسية، وأخرى حول أثر المؤثرين على تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي تجاه الصحة النفسية.

وكان من أبرز ما تم طرحه خلال الجلسة، ورقة بحثية للباحثة لميس النجار تناولت تأثير مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة تيك توك، في تعزيز مفاهيم الصحة النفسية لدى الشباب الجامعي.

وأظهرت الدراسة أن إنستجرام جاء في المرتبة الأولى من حيث التأثير، يليه تيك توك، فيما أثبتت الدراسة صحة الفرضية القائلة بأن للمؤثرين دورًا محوريًا في تشكيل وعي الشباب النفسي والسلوكي.

كما دعت الدراسة إلى ضرورة توجيه الجمهور إلى المصادر الطبية الموثوقة، لتجنب مخاطر المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت.

وفي ختام الجلسة، أثنى الدكتور عادل فهمي على المستوى العلمي للأبحاث المقدمة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في دعم البحث العلمي المتخصص في مجال الإعلام الصحي، لما له من تأثير مباشر على رفاه المجتمع وتقدمه.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر تستمر يومي 7 و8 مايو 2025 بمقر الكلية، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء في مجالات الإعلام والطب والاتصال الصحي.

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