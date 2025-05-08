جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، عن الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، بما يضمن سير العملية التعليمية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- الاستعداد اللوجيستي: الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بتنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

2- مراجعة القاعات: تجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ومراجعة جداول الامتحانات لضمان التوزيع الجغرافي الأمثل.

3- الورقة الامتحانية: الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوضيح الأسئلة بما يتناسب مع الوقت المحدد لكل امتحان.

4- التوزيع العادل للدرجات: ضمان التوزيع العادل للدرجات بين الأسئلة المختلفة لتقييم الطلاب بموضوعية وقياس قدرتهم على الفهم والتحصيل.

5- الطلاب ذوي القدرات الخاصة: مراعاة احتياجات الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة لهم.

6- الدعم الأكاديمي: تأكيد أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس في فترة الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب ودعمهم الأكاديمي.

7- التدابير العملية: تدبير احتياجات الكليات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل فعال.

8- إجراءات احترازية: تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من أي مخاطر صحية وضمان صحة الجميع أثناء الامتحانات.

9- الهواتف المحمولة: التأكيد على منع دخول الطلاب للجان الامتحانات بالهواتف المحمولة، مع الإعلان عن عقوبة استخدامه.

10- الاستجابة للطوارئ: توفير فرق طبية مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة، وتخصيص سيارات إسعاف بالقرب من مقار اللجان لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

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