طالبتان بجامعة حلوان التكنولوجية تحصدان مراكز متقدمة في الملتقى القومي للابتكارات

كتب- عمر صبري:

حققت الطالبتان رضوى وارف عبد الوهاب أحمد، من الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا الميكاترونكس، وشهد سعد، من برنامج الملابس الجاهزة، إنجازًا متميزًا في الملتقى القومي للابتكارات العلمية والهندسية 2024-2025، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحصدت الطالبة رضوى وارف المركز الأول في مجال إلكترونيات الميكاترونكس، متفوقة على أكثر من 80 مشروعًا مشاركًا، بفضل مشروعها التقني المبتكر الذي نال إعجاب لجنة التحكيم لما تضمنه من حلول تقنية متقدمة وإبداع في التصميم.

كما أحرزت الطالبة شهد سعد المركز الثالث في مجال الحُلي والأشغال اليدوية، من خلال عمل فني مميز عكس دمجًا فريدًا بين الإبداع والتقنيات الحديثة في التصميم والإنتاج.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، عن بالغ فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققته الطالبتان يعكس جودة المنظومة التعليمية بالجامعة، وقدرتها على تعزيز قدرات الابتكار لدى طلابها.

وقال رئيس الجامعة: "نحن لا نُعد فقط خريجين، بل نُعد قادة ومبتكرين قادرين على صنع الفارق في مجالات تخصصهم. هذا الإنجاز يؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو التميز الأكاديمي والمعرفي".

وأكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية، أن هذا التميز هو ثمرة منظومة تعليمية متكاملة، تتيح للطلاب بيئة محفزة على الإبداع، وتواكب متطلبات سوق العمل الحديث.

كما تقدم الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، بالتهنئة للطالبتين، مشيدًا بعزيمتهما وإصرارهما، ومؤكدًا أن الكلية ستظل داعمًا رئيسيًا لكل طالب يسعى للتميز العلمي والتطبيقي.