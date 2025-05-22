رئيس جامعة القاهرة: التحول الرقمي مسار استراتيجي لا غنى عنه

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال يومي 20-21 مايو الجاري، تحت رعاية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

وتضمنت مشاركة "عبد الصادق"، حضور اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، حيث تم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من 2025 حتى 2030، إلى جانب التنسيق لفتح مقرات للاتحاد في القاهرة وعدد من الدول العربية، ومناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على بيئة الاقتصاد الرقمي.

حضر المؤتمر شخصيات عربية ودولية بارزة، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من كبار المسؤولين والمختصين، إضافة إلى مشاركة أكثر من 750 شركة عارضة، مما يؤكد أهمية الحدث كمنصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي.

وفي كلمته، خلال الفعاليات، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تنظر إلى الاقتصاد الرقمي كقوة رئيسية للنمو والابتكار، مشددًا على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا وإنما أصبح مسارًا استراتيجيًا ضروريًا لتحقيق التنافسية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار "عبد الصادق"، إلى أن الجامعة تركز على تعزيز التعاون العربي والإقليمي في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الشباب من امتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا التزام الجامعة ببناء منظومة تعليمية واقتصادية مرنة ومستدامة وشاملة.

واختتم كلمته بشكر دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث المتميز، معربًا عن تقديره لجهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في دعم مسارات التنمية التكنولوجية في العالم العربي.

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