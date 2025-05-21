تفاصيل أول امتحان عملي بنظام Computer Based بأسنان عين شمس

كتب- عمر صبري:

تفقد الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، سير الامتحان العملي لطلاب الفرقة النهائية ببرنامج طب الأسنان الإكلينيكي في مادة “طب الأسنان الشامل”، بحضور الدكتورة داليا القرشي وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، والذي أُقيم بمعمل الحاسب الآلي الذي تم إنشاؤه حديثًا وبتنظيم الدكتورة شيماء ابو السادات مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات مع منسق المادة الدكتورة غادة عبد الفتاح.

ويأتي تنظيم هذا الامتحان بالتعاون بين الدكتورة ريهام مجدي وكيل شئون التعليم والطلاب بالكلية، الدكتورة ولاء حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باستخدام نظام Computer Based.

إجراء الامتحان بالحاسب الآلي

وأوضح عميد الكلية أنه نظام ارتباط الامتحان بالحاسب الآلي حيث يتم اجراء الامتحان بواسطة الحاسب الآلي وتصحيح الامتحان عن طريقه أيضا بدون استخدام أوراق أسئلة أو إجابات.

وأضاف أن هذا مفيد للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة، وذلك لأول مرة بكلية طب الأسنان، في إطار خطة الكلية لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات كوادرها البشرية، بما يتماشى مع مستجدات وتطورات التكنولوجيا الحديثة في المجال الأكاديمي والطبي.

أشاد الدكتور كريم البطوطي بجهود فرق العمل القائمة على تجهيز المعمل وتنظيم الامتحان، مؤكدًا أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة تدعم جودة التدريب والتقييم.

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