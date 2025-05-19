رئيس جامعة القاهرة يكرم الفائزين في مهرجان الجامعة للعروض المسرحية

كتب- عمر صبري:

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض الطويلة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 19 كلية، إلى جانب تكريم الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع (13).

وبحسب بيان، حضر حفل الختام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، وجمع من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التهنئة للطلاب الفائزين في مهرجان الجامعة للعروض المسرحية الطويلة، ومهرجان ابداع (١٣)، مؤكدًا أن بناء أي مجتمع من المجتمعات لايقتصر علي البناء المادي فقط، ولكن يتم أيضًا من خلال البناء الفكري الذي لايقل أهمية عن البناء المادي وهو ما يتحقق من خلال الإبداع في الآداب والفنون والعلوم.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بالأعمال الإبداعية للطلاب الفائزين، والتي عكست مواهبهم المتميزة وروح الابتكار لديهم، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأبنائها وتحرص على دعم قدراتهم وتنميتها في مختلف المجالات، ولافتًا إلى أن المسرح أداة تربوية فعّالة تسهم في صقل شخصية الطالب، ويفتح له آفاق الإبداع، ويعزز الحس بالمسئولية والانضباط، كما يُنمّي مهاراته في التفكير النقدي والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.

وأكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة القاهرة تقف دائمًا خلف طلابها وتشجع مواهبهم المختلفة، وأن حياة الإنسان هي عبارة عن مسرح وسلسلة متواصلة من الحلقات المُعادة والمقدرة، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء قد برعوا وأجادوا في فن المسرح وخيال الظل، والرسوم المتحركة، وهو ما شهدت عليه جدران المعابد والمقابر، مشيدًا بجودة العروض المسرحية المقدمة وأداء الطلاب خلالها.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، أن جامعة القاهرة خرجت العديد من الفنانين الذين برعوا في المسرح، مشددًا علي الحاجة لتعديل السلوك وإعلاء قيم المجتمع وإبرازها وتعظيمها من خلال الأعمال الفنية المختلفة.

ومن جانبه، قال الطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن مهرجان الجامعة للعروض المسرحية الطويلة استمر على مدار ثلاثة أسابيع بمسرح كليتي التجارة والحقوق، وشاركت فيه 19كلية، وبدأت العروض المسرحية بكلية التمريض وانتهت بفريق كلية الحقوق، مشيرًا إلي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة أن يكون للفن والإعلام دور مهم في تشكيل الشخصية والذوق العام، وضرورة تقديم مستوى هادف يُعيد نبض الشعب المصري ويحقق المعادلة بين الربحية والرسالة الفنية المُقدمة وهو ما حققته العروض المسرحية بالجامعة من خلال الجمع بين الحرية والمسؤلية، والرسالة والمتعة، والإبداع والتأثير.

وأقرت لجنة تحكيم مهرجان العروض الطويلة للمسرح، والتي ضمت في عضويتها مجموعة من الفنانين والنقاد، فوز كلية التجارة بجائزة أفضل عرض "بداية ونهاية"، وفوز كلية الزراعة بالمركز الثاني، وفوز كلية الطب البشري بالمركز الثالث.

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