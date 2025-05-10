رسميًا.. نقل مكتب التنسيق الإلكتروني لجميع الشهادات إلى جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مباشرة مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات من جامعة القاهرة (المدينة الجامعية - بين السرايات).

يأتي هذا القرار في ضوء الزيادة المضطردة لأعداد طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات المعادلة، والرغبة في ضم أعمال مكتب التنسيق لكل الشهادات في مقر واحد، وقرب المدينة الجامعية من مركز دعم التنسيق الإلكتروني بكلية الهندسة - جامعة القاهرة، إضافة إلى إتاحة عدد أكبر من المباني بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات لخريجي جميع الشهادات.

يُذكر أنه في عام 2020 تم نقل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من المدينة الجامعية بجامعة القاهرة مؤقتًا إلى مبنى رعاية الشباب بجامعة عين شمس بسبب تخصيص المدينة الجامعية بجامعة القاهرة كمقر للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج خلال جائحة كورونا.

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