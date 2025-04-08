جامعة بورسعيد توقع مذكرتي تفاهم مع CY CERGY ومجموعة Collège de Paris الفرنسية الدولية

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد في فعاليات الموتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعى والذى يعقد على مدار يومين بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة وذلك بحضورالاستاذ الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس الأعلي للجامعات وبحضور الدكتور محمد كامل المشرف على قطاع المشروعات البيئية ومسؤل التعاون الدولى بجامعة بورسعيد والدكتورة ريهام محمد ناجى منسق البرنامج مع الجانب الفرنسى وعضو هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة بورسعيد.

وخلال فاعليات المؤتمر الفرنسى المصرى للتعاون العلمى و الجامعى وقع الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد مذكرة تفاهم بين جامعة بورسعيد و جامعة CY CERGY الفرنسية ومذكرة تفاهم اخرى بين جامعة بورسعيد ومجموعة Collège de Paris الفرنسية الدولية والتى مثلها الدكتور دانيال رورا المدير العام و رئيس مجموعة Collège de Paris الفرنسية الدولية وتعتبر إحدى أكبر التجمعات التى تضم أكثر من ٤٥ جامعه أوروبية.

ويعد هذا التعاون بداية قويه لإنتاج برامج مشتركة وشراكات علمية بين الجامعتين وجامعة بورسعيد

وعقب توقع مذكرة التفاهم مع المؤسستين أكد الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد على أهمية هذا المؤتمر العلمى الهام والذى يساهم فى ترسيخ التعاون العلمي والبحثي بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها الدولية وذلك فى ضوء رؤية مصر واستراتجيتها التعليمية وتركيزها على الجودة فى التعليم العالى والبحث العلمى وتقديم برامج تعليمية مشتركة تلبي احتياجات سوق العمل الداخلى والدولى ومؤكدا سيادته على النهضة التعليمية التى يشهدها التعليم العالى والبحث العلمى نحو تعزيز التعاون الدولي بقيادة معالى الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد خطوة ممتازة للتعاون الثنائى نحو تعزيز التعاون للمؤسسات التعليمية بين فرنسا ومصر في مختلف تخصصات التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة وذلك من خلال العديد من الجلسات العلمية وورش العمل عن التعاون الاكاديمى المصرى الفرنسي من خلال عملية تدويل التعليم العالى والذى اصبح خيارا استراتيجيا عالميا.

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