التعليم العالي: التعاون العلمي مع فرنسا يؤكد اهتمام الدولتين بدعم التنمية في إفريقيا

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التعاون الدولي يعد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس 2023 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف "عاشور"، أن فعاليات المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي بعد طفرة غير مسبوقة للتعاون المصري الفرنسي الممتد عبر العصور حتى العصر الحديث الذي يشهد تحديات تستدعي التكامل والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها آخذين في الاعتبار البرامج العلمية الحديثة وأولويات الاحتياجات البحثية لخدمة خطط التنمية في الدولتين مع التركيز على مجالات التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأكد أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك يؤكد دور واهتمام الدولتين الرائد في دعم خطط التنمية في القارة الأفريقية والدول الفرنكوفونية وبخاصة الشباب الذي يمثل الغالبية العظمى من تعداد السكان في مصر وأفريقيا.

وأوضح أن دعم الشباب وتعزيز رأس المال البشري بالبرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة وإكسابه مهارات وجدارات تتواءم مع المستقبل واحتياجات سوق العمل لهو هدف مشترك يمليه علينا دور مصر الريادي في قارة أفريقيا حيث تحتل مصر المركز الأول في البحث العلمي والابتكار في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أنه بتطبيق الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية يتم العمل على المشروعات ذات الأولوية المشتركة مثل تغير المناخ والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصحة والعلوم وغيرها لتحقيق هذا الهدف.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة.. وموعد عودة البرودة