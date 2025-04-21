5 توصيات هامة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤتمر كلية التربية للطفولة المبكرة
كتب- عمر صبري:
كشفت الدكتورة جيهان عزام، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة أهم توصيات المؤتمر العلمي لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، وهي كالتالي:
_ إنشاء منصات تعليمية تأهيلية لذوى الاحتياجات الخاصة.
_ تطوير برامج تربوية تعليمية تأهيلية موجهة لذوى الاحتياجات الخاصة.
_ الاهتمام باحصاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتصنيفهم ليتسنى تقديم الخدمات المناسبة لكل فئة.
_ وضع وسن قوانين ضابطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة للحفاظ على ابناؤنا عامة وذوى الاحتياجات بصفة خاصة.
_ الاهتمام بالتنمية المستدامة للمعلمين والمعلمات وتطييق احدث الاتجاهات والتطبيقات المناسبة للاستخدام مع الفئات الخاصة.
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