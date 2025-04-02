2000 جنيه.. مكافأة مالية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة تقديرًا لجهودهم

كتب - عمر صبري:

أعلنت مستشفيات جامعة القاهرة، صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بها، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

جاء القرار بتوجيه من الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بناءً على مذكرة قدمها مديرو المستشفيات إلى الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، الذي وافق عليها وأقر تنفيذها.

وتم استحقاق المكافأة قبل عيد الفطر، في إطار تقدير تفاني العاملين وإخلاصهم في أداء واجباتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة المستشفيات المستمرة لتحفيز الموظفين، وتقديرًا لإسهاماتهم في تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.