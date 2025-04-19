32 قرار تعيين جديد بجامعة القاهرة -الأسماء والمناصب

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتعيين عدد من القيادات الجامعية بكليات الجامعة ومراكزها، شملت كليات الحقوق، والتمريض، ودار العلوم، والهندسة، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والآثار، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، والعلوم، ومعهد الليزر.

وتضمنت القرارات تعيين مستشار لرئيس الجامعة لشؤون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، وثلاثة وكلاء لكليات الحقوق والتمريض ودار العلوم، وأربعة عشر رئيسًا للأقسام العلمية، وخمسة عشر مديرًا ونائبًا للمدير لعدد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة للعمل بروح الفريق وتطوير الأداء بكل المواقع، والحفاظ على ما حققته الجامعة من مكتسبات، والتمسك بالقيم والتقاليد والأعراف الجامعية، والاهتمام بتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية.

وشدد د.محمد سامي عبد الصادق، في توجيهاته، على ضرورة استثمار كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والمنظومة الإدارية، ويهيئ بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب الجامعة وباحثيها وجميع منتسبيها.

وشملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة كلًّا من:

الدكتور عبد الهادي فوزي العوضي، مستشارًا لرئيس الجامعة لشؤون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، والدكتور سامي عبد الباقي أبو صالح، وكيلًا لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق، والدكتورة زينب محمد السيد، وكيلاً لشؤون التعليم والطلاب بكلية التمريض، ود.علي عبد القادر عثمان، وكيلًا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية دار العلوم، وفي كلية الهندسة د.ناير أحمد الإسناوي رئيسًا لقسم الهندسة الإنشائية، وفي الطب البيطري.

وشملت الدكتور أحمد سمير محمد شحاتة رئيسًا لقسم الميكروبيولوجيا، ود.محمد إسماعيل مصطفى رئيسًا لقسم الأدوية، وفي العلاج الطبيعي د.هاني عزت إبراهيم رئيسًا لقسم ع.ط لاضطرابات الجهاز الدوري التنفسي والمسنين، وفي الدراسات العليا للبحوث الإحصائية د.محمد رضا محمد صبحي قائمًا بأعمال رئاسة قسم الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي، ود.أحمد أمين الشيخ وكيل الكلية قائمًا بأعمال رئاسة قسم بحوث وإدارة العمليات.

وفي معهد الليزر تم تعيين الدكتورة لطيفة محمد عبد الجواد، رئيسًا لقسم تطبيقات الليزر الطبية، وفي التخطيط العمراني د.صفاء أحمد غنيم قائمًا بأعمال رئاسة قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية، وفي كلية الآثار د.ياسر إسماعيل عبد السلام رئيسًا لقسم الآثار الإسلامية، وفي كلية الآداب د.سامح فاروق حنين رئيسًا لقسم الدراسات اليونانية واللاتينية، ود.عبد الله حسين متولي، رئيسًا لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات، وفي كلية العلوم د.طارق محمد عباس رئيسًا لقسم الرياضيات.

وشملت القرارات تعيين 7 مديرين؛ وهم: د.آية بدوي عبد السلام قائمًا بأعمال مدير المركز الإقليمي لسلامة وجودة المواد الغذائية بالطب البيطري، ود.هيثم سمير عبد القادر قائمًا بأعمال مدير مركز الليزر الطبي بالمعهد القومي لعلوم الليزر، ود.عادل أمين صالح مديرًا للمركز العلمي للدراسات اليابانية، ود.أمل حسن أحمد مديرًا لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ود.أحمد عادل حسن عمار قائمًا بأعمال مدير مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية بكلية الآداب، ود.رانيا سمير إلياس مديرًا لمركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بالتربية للطفولة المبكرة، ود.عمرو رمضان معوض قائمًا بأعمال مدير مركز الإرشاد النفسي بالدراسات العليا للتربية.

وتضمن القرار تعيين 8 نواب للمديرين؛ شملت د.شريف فتحي مهني نائبًا لمدير مركز دراسات التصنيع والتنمية المستدامة، ود.محمد أحمد إسماعيل نائبًا لمدير مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة، ود.سامح حسين يوسف نائبا لمدير مركز الدراسات الأرمينية، ود.إيمان جاب الله نصر، نائبًا لمدير مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب، ود.سماح عبد الفتاح مرزوق نائبًا لمدير مركز الدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بالتربية للطفولة المبكرة، ود.هشام شحاتة إمام نائباً لمدير مركز أ.د.مأمون سلامة لبحوث الجريمة ومعاملة المجرمين بكلية الحقوق، ود.محمد فتحي شبل، نائباً لمدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية.

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