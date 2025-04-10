أبرزها اللفت والفجل.. 12 وجبة ومشروبًا تحميك من البرد والأنفلونزا

كتب- عمر صبري:

عدد الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أفضل الأغذية والمشروبات التي تناسب فصل الشتاء، وتساعد على الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى المحافظة على حرارة الجسم، وذلك من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد في تدفئته.

وفيما يلي أبرز 12 خيارًا:

1- الخضروات والفواكه الموسمية: تتميز هذه الأغذية بتوافر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في الشتاء، مثل الفيتامينات والمعادن.

2- الخضروات الجذرية: مثل الفجل، اللفت، القلقاس، والبطاطا الحلوة، التي تساعد على إنتاج الطاقة وتساهم في رفع درجة حرارة الجسم.

3- الخضروات الورقية: مثل السبانخ، البروكلي، والخبيزة، التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقي من نزلات البرد.

4- الفواكه الحمضية: مثل البرتقال، اليوسفي، الجريب فروت، والجوافة، التي تحتوي على فيتامين ج، الذي يعزز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى.

5- الموز: يحتوي على فيتامين ب والماغنسيوم، مما يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم.

6- الفواكه الجافة: مثل القراصيا، التمر، والتين، التي تولد الطاقة في الجسم، مع ضرورة تحديد الكمية المتناولة.

7- مشروب القرفة: يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، مما يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على دفء الجسم.

8- مشروب السحلب: مشروب غني بالمواد النشوية والمكسرات وجوز الهند، يعمل على تنشيط الدورة الدموية والشعور بالدفء.

9- الشوفان: يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم الشعور بالشبع والدفء لفترة أطول، كما يساعد في خفض الكولسترول.

10- الزنجبيل: مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويعمل على توليد الطاقة والشعور بالدفء، كما يساعد على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

11- البيض: يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، والبروتينات، والحديد والزنك، مما يعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى ويحفظ درجة حرارته.

12- الأغذية الغنية بالحديد: مثل الكبدة، البيض، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، التي تعمل على الوقاية من الأنيميا وتحسن المناعة.



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