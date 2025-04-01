التعليم العالي: الإطار المرجعي للوائح الدراسية يعزز توافق الجامعات المصرية مع المعايير الدولية

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والليسانس يُسهم في تحديد المتطلبات الأساسية للتخرج، مما يعزز من بناء الشخصية الثقافية للطلاب، وتطوير مهاراتهم الشخصية، وتنمية وعيهم بالقضايا المجتمعية.

كما يرسّخ هذا الإطار الهوية الوطنية ويعزز ارتباط الخريجين بمجتمعهم ووطنهم.

نهج تعليمي متطور ومتمركز حول الطالب

أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذا الإطار المرجعي والاسترشادي يعتمد على نهج تعليمي حديث، يُركز على الطالب كعنصر مشارك وفعّال في العملية التعليمية، وليس مجرد متلقٍ للمعرفة.

ويهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي للطلاب من خلال التجارب التعليمية التفاعلية، مما يدعم استمرار التطوير الأكاديمي ويكرّس مفهوم التعلم مدى الحياة.

آليات تطوير لوائح الدراسة ونظم التقييم

يتضمن الإطار المرجعي مجموعة من المعايير التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم لوائح الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والليسانس، ومن أبرزها:

- نظام تكويد المقررات: حيث يتكوّن الكود من قسمين، الأول يُشير إلى القسم العلمي، والثاني يحدد الفرقة الدراسية أو المستوى الأكاديمي.

- إمكانية تصميم اللوائح وفق ثلاثة أنظمة رئيسية:

1- نظام الساعات المعتمدة الأمريكي

2- نظام الساعات المعتمدة الأوروبي

3- نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)

- ضمان عدم تجاوز إجمالي ساعات الاتصال للطلاب في الفصل الدراسي، وفقًا للحدود التي يحددها كل مجال علمي، لضمان توافق المناهج المصرية مع المعايير الأكاديمية العالمية.

ويتم تقييم أداء الطلاب وفق آلية شاملة تتضمن الأنشطة، التقييم المستمر، تقييم منتصف الفصل، والتقييم النهائي، مع إمكانية تعديل توزيع الدرجات بما يناسب طبيعة كل برنامج دراسي، بشرط إعلان الطلاب بذلك مسبقًا.

شروط الحصول على الدرجة الأكاديمية وتطوير السجل الأكاديمي

تتولى لجان قطاعات التعليم العالي تحديد المتطلبات الأكاديمية للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس، بما يشمل الحد الأدنى من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي، إضافة إلى المقررات الإجبارية التي يجب اجتيازها، والتي لا تُحتسب في المعدل التراكمي، مثل:

السجل الأكاديمي: أداة تقييم وتوثيق المسار الدراسي

يُعد السجل الأكاديمي لكل طالب وثيقة أكاديمية رسمية تُسجّل تفاصيل أدائه الدراسي، مما يتيح تتبّع تطوره الأكاديمي، ويعمل كأداة لتقييم مهاراته الشخصية والعامة.

كما يساهم في تسهيل عمليات القبول بالدراسات العليا، ويدعم أصحاب الأعمال في تقييم خريجي الجامعات وفق معايير دقيقة.

ويشمل السجل الأكاديمي بيانات إضافية قد يحتاجها الطالب عند التخرج، مثل:

- مستوى اللغة الإنجليزية.

- ترتيبه على الدفعة.

- إجمالي ساعات الاتصال.

- الرقم القومي.

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