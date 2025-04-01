مد فترة التقديم في مسابقة تصميم شعار جديد لصندوق المبتكرين

كتب- عمر صبري:

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد فترة التقديم في مسابقة تصميم شعار جديد للصندوق حتى 5 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنه في ضوء الأنشطة الجديدة التي يطلقها الصندوق، تتطلب هذه المرحلة الجديدة إعادة تصميم الهوية البصرية للصندوق لتواكب التوجهات المستقبلية.

وأوضح أن الهوية الجديدة يجب أن تعكس الرؤية الإستراتيجية والتوجهات الحديثة للصندوق، مشيرًا إلى تطلعه إلى مشاركة واسعة من الطلاب من كافة التخصصات في الجامعات المصرية في هذه المسابقة، التي تمنحهم الفرصة للإسهام في تشكيل هوية الصندوق، مؤكدًا أن الفريق الفائز سيحصل على جوائز مالية قيمة.

تشمل المعايير الأساسية لتقييم التصاميم المقدمة عدة جوانب، من أبرزها أن يتناغم التصميم مع أهداف ورؤية الصندوق المستقبلية، مع التركيز على تحقيق التوافق الكامل بين الشعار وأهداف الصندوق.

كما يجب أن يتمتع التصميم بهوية بصرية قوية، حيث يتعين التركيز على الجماليات، واختيار الألوان والأشكال التي تظل عالقة في ذهن الجمهور، بالإضافة إلى ذلك، أن يحافظ التصميم على جودته ووضوحه عبر جميع الوسائط والأحجام المختلفة؛ لضمان مرونته في مختلف الاستخدامات، كما يجب أن يعبر الشعار عن هوية مبتكرة تميز الصندوق عن غيره؛ مما يعزز من التفرد والتميز في تصميم الشعار.

شروط المسابقة:

• يمكن التقديم بشكل فردي أو جماعي.

• يجب أن يتضمن الشعار الاسم الكامل للصندوق:

( صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ)

( Innovators Support Fund)

• يجب أن يكون التصميم A2 (594 × 420) ملم، مع نسخة أبعاد 20 × 20 ملم.

• يجب تقديم الشعار بصيغ (PNG – JPG – AI) نسخة ملونة وأخرى بالأسود والأبيض

• تقديم تقرير موجز يوضح فكرة الشعار ودلالاته، وما ترمز اليه العناصر المكونة له، للمزيد من التفاصيل والتقديم، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

7 منشورات تحذيرية من تشغيلات لأدوية وكريمات للبشرة خلال مارس.. تعرف عليها‎

السكر بـ12.5 جنيه.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل