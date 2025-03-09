وزير التعليم العالي: حريصون على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المستشفيات الجامعية

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية.

وبحسب بيان، جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)، وقعها الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس، والدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقال الدكتور أيمن عاشور: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير مهارات الكوادر الطبية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن الاتفاقية تأتي في إطار دور المجلس في تنظيم وتحسين جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية بما يحقق خدمة صحية متميزة يشعر بها المواطن وينال رضاه، واستمرارًا لدعمه لكافة سبل التعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير منظومة المستشفيات الجامعية.

كما تعكس الاتفاقية التزام شركة (إيبيكو) للأدوية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، من خلال دعم برامج تدريب مقدمي الخدمة الطبية والتوعية الصحية للمواطنين.

وبدوره، أوضح الدكتور عمر شريف عمر أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الهوية المؤسسية الوطنية للمستشفيات الجامعية من خلال الإصدارات السنوية لدليل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ودليل المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى تعزيز برامج تطوير قدرات مقدمي الخدمة العلاجية من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض بالمستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كيلاني أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس المكانة الوطنية لشركة إيبيكو للأدوية كشركة رائدة محليًا وإقليميًا في مختلف المجالات العلاجية..كما يعزز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدعم برامج التدريب المختلفة بما يحقق أفضل النتائج للمرضى وصولًا إلى تحقيق شراكة مستدامة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة (إيبيكو) لدعم المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.