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رسميا.. تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا

02:00 م الأحد 23 مارس 2025

جامعة جنوب الوادي

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كتب- عمر صبري:

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار مجلس جامعة جنوب الوادي، بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، تم التقاط صورة جماعية تذكارية لأعضاء المجلس، احتفالًا باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه.

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جامعة جنوب الوادي جامعة قنا المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أيمن عاشور
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