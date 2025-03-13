مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في 20 زراعة للصمام الرئوي بالقسطرة.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت مستشفيات جامعة عين شمس نجاح قسم القلب، وحدة عيوب القلب الخلقية والهيكلية وقلب الأطفال، في إجراء حالتين معقدتين لزراعة الصمام الرئوي عن طريق القسطرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم أحدث التقنيات العلاجية لمرضى القلب.

شملت الحالات الناجحة شابًا كان يعاني من ضيق في الصمام الرئوي الجراحي، حيث تم زراعة صمام جديد داخل الصمام القديم، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 14 عامًا كان يعاني من ارتجاع شديد في الصمام الرئوي، مما كان يمنعه من ممارسة حياته الطبيعية.

وبهذه العمليات، يصل عدد الحالات الناجحة التي أجراها القسم لزراعة الصمام الرئوي بالقسطرة إلى 20 حالة خلال عامي 2024 – 2025، بالتعاون مع الخبير الأميركي د. زياد حجازي والخبير الهندي د. بارات دلفي، وهو إنجاز غير مسبوق في هذا المجال.

وتعد هذه التقنية الحديثة حلاً فعالًا لعلاج مرضى رباعي فالوت بعد الجراحات التصحيحية، حيث تساعد المرضى الذين يعانون من ارتجاع شديد في الصمام الرئوي دون الحاجة إلى تدخل جراحي، مما يقلل من المخاطر ويتيح لهم حياة أفضل. وقد أثبتت هذه التقنية نجاحها بنسبة 95% من الحالات.

تبلغ تكلفة الصمام الواحد حوالي 800 ألف جنيه، فيما وصلت التكلفة الإجمالية للحالات التي تم علاجها إلى 15 مليون جنيه، إلا أن هذه العمليات تُجرى بالمجان بفضل دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

جاء هذا النجاح بفضل الجهود المتميزة لفريق العمل الطبي بقيادة الدكتورة مي حمدي السيد، والدكتورة نرين عكاشة رئيسة قسم القلب، وبمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء، من بينهم الدكتورة عزة الفقي، الدكتورة غادة الشاهد، رئيس وحدة العيوب الخلقية وقلب الأطفال.

في سياق متصل، أعلنت مستشفيات جامعة عين شمس أنه وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الطبية، تم تشغيل المرحلة الأولى من أجهزة الموجات الصوتية الحديثة لرفع كفاءة المستشفيات، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة استعدادًا لافتتاح مدينة عين شمس الطبية.

تم تشغيل مجموعة من الأجهزة المتطورة بوحدة الأشعة التداخلية، أبرزها جهاز سامسونج V6 عالي التقنية، والذي يتميز بقدرته على التصوير بدقة متناهية، حيث يتيح رؤية الشعيرات الدموية الدقيقة داخل الأورام مهما كان حجمها، مما يسهم في تقديم علاجات أكثر دقة. كما يتضمن الجهاز تقنيات حديثة لقياس مستوى تليف الكبد بدقة تفوق الأجهزة التقليدية، إلى جانب تقنية Fat Quantification التي تقيس نسبة الدهون في الكبد، ما يساعد في وضع خطط علاجية أكثر دقة للمرضى.

كما تم تزويد الوحدة أيضًا بجهاز موجات صوتية محمول من ماركة ميندراي M6، والذي يتميز بسهولة التنقل بين غرف العمليات، مما يعزز من كفاءة التشخيص الفوري ودقة الفحوصات، خاصةً في حالات الطوارئ.

تم إمداد مستشفى الطوارئ بجهاز آخر من نفس طراز سامسونج V6، والمزود بأحدث المجسات التي تتيح التعامل مع مختلف أحجام المرضى، إضافةً إلى قدرته الفائقة على التقاط تدفق الدم داخل أوعية الجسم حتى مستوى الشعيرات الدقيقة، مما يسهم في سرعة التشخيص وإنقاذ الحالات الحرجة.

ولم يقتصر الدعم على ذلك، بل تم تزويد وحدات الرعاية المركزة بأجهزة موجات صوتية محمولة من ماركة سامسونج HM70، المجهزة بجميع المجسات، بما فيها مجس الإيكو بتقنيات متقدمة، مما يتيح إجراء الفحوصات القلبية بدقة متناهية. حيث تم تزويدها بأحدث النسخ العالمية لقياس كفاءة القلب و صحة الأوعية الدموية.

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