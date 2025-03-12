"سَهِّلْها".. مشروع تخرج مبتكر بإعلام القاهرة لتعزيز الوعي بالتكنولوجيا المالية

كتب- عمر صبري:

أطلقت 20 طالبة من كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان الإنجليزي بجامعة القاهرة، حملة "سَهِّلْها" كمشروع تخرج يهدف إلى نشر الوعي بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وأهميتها في تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

جاءت هذه المبادرة استنادًا إلى أبحاث ميدانية ومكتبية أكدت وجود فجوة كبيرة في الوعي بالتكنولوجيا المالية بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في مصر.

ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد العديد من الأشخاص على المدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ فإن هناك نقصًا واضحًا في الفهم العميق لخدمات التكنولوجيا المالية المختلفة، وهو ما تسعى الحملة لمعالجته عبر تبسيط المفاهيم وتقديم معلومات سهلة وواضحة.

وحرص فريق "سَهِّلْها" على التفاعل مع الجمهور المستهدف مباشرةً من خلال المشاركة في فاعليات كبرى مثل Egypt Career Summit، وهو أكبر حدث للتطوير المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الوجود في فاعليات مثل E7kky؛ حيث قاموا بالتفاعل مع الجمهور ونشر الوعي حول أهمية التكنولوجيا المالية وكيفية الاستفادة منها بطريقة آمنة وفعالة.

حظيت الحملة برعاية شرفية من جهات مرموقة؛ أبرزها:

* Contact

* Souhoola

* Yalla Super App

* PayMint

* Flutter Wave

* X-Pay

* Y-Tech Solutions

* Taiseer

* Banky

* Career 180

وحسب استبيان أجراه فريق "سهلها"، فإن 78% من المشاركين يعتقدون أن التكنولوجيا المالية قد تحل محل الخدمات المصرفية التقليدية في المستقبل، وأكد 96.3% من العينة أنها يمكن أن تحسن الوصول إلى الخدمات المالية لمن لا يستطيعون التعامل مع البنوك التقليدية.

ويأتي مشروع "سهلها" في إطار دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية.

وتسعى الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي، وتمكين الأفراد من استخدام الحلول المالية الحديثة بطريقة آمنة وفعالة، بما يسهم في تحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام.

اقرأ أيضًا:

كيف تتعامل عند ظهور كلمتي "أحمال" و"error" على شاشة العداد مسبق الدفع؟

15% من مساحة مصر.. ننشر خريطة أسماء وأماكن 30 محمية طبيعية

خاص| خطة الأزهر الشريف للمشاركة في إعادة إعمار غزة