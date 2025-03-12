"سَهِّلْها".. مشروع تخرج مبتكر بإعلام القاهرة لتعزيز الوعي بالتكنولوجيا المالية

"سَهِّلْها".. مشروع تخرج مبتكر بإعلام القاهرة لتعزيز الوعي بالتكنولوجيا المالية
كتب- عمر صبري:
أطلقت 20 طالبة من كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان الإنجليزي بجامعة القاهرة، حملة "سَهِّلْها" كمشروع تخرج يهدف إلى نشر الوعي بالتكنولوجيا المالية (FinTech) وأهميتها في تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
جاءت هذه المبادرة استنادًا إلى أبحاث ميدانية ومكتبية أكدت وجود فجوة كبيرة في الوعي بالتكنولوجيا المالية بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في مصر.
ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد العديد من الأشخاص على المدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ فإن هناك نقصًا واضحًا في الفهم العميق لخدمات التكنولوجيا المالية المختلفة، وهو ما تسعى الحملة لمعالجته عبر تبسيط المفاهيم وتقديم معلومات سهلة وواضحة.
وحرص فريق "سَهِّلْها" على التفاعل مع الجمهور المستهدف مباشرةً من خلال المشاركة في فاعليات كبرى مثل Egypt Career Summit، وهو أكبر حدث للتطوير المهني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الوجود في فاعليات مثل E7kky؛ حيث قاموا بالتفاعل مع الجمهور ونشر الوعي حول أهمية التكنولوجيا المالية وكيفية الاستفادة منها بطريقة آمنة وفعالة.
حظيت الحملة برعاية شرفية من جهات مرموقة؛ أبرزها:
* Contact
* Souhoola
* Yalla Super App
* PayMint
* Flutter Wave
* X-Pay
* Y-Tech Solutions
* Taiseer
* Banky
* Career 180
وحسب استبيان أجراه فريق "سهلها"، فإن 78% من المشاركين يعتقدون أن التكنولوجيا المالية قد تحل محل الخدمات المصرفية التقليدية في المستقبل، وأكد 96.3% من العينة أنها يمكن أن تحسن الوصول إلى الخدمات المالية لمن لا يستطيعون التعامل مع البنوك التقليدية.
ويأتي مشروع "سهلها" في إطار دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية.
وتسعى الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي، وتمكين الأفراد من استخدام الحلول المالية الحديثة بطريقة آمنة وفعالة، بما يسهم في تحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
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