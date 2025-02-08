8 توجيهات من رئيس جامعة القاهرة بشأن الفصل الدراسي الثاني

كتب- عمر صبري:

اطمأن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة ومعاهدها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025.

كما اطمأن رئيس الجامعة، على انتهاء الكليات من الاستعدادات والتجهيزات، بالقاعات والمعامل، وبدء عملية تسجيل الطلاب لمقرراتهم الدراسية، وفق لوائح كل كلية.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات والوكلاء بالآتي:

- التواجد الميداني في دائرة المهام والمسؤوليات.

- الانتظام الفعلي للعملية التعليمية وبدء المحاضرات.

- تنظيم الفعاليات وفق خطة الأنشطة التي أقرها مجلس الجامعة والتي تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

- جميع كليات الجامعة انتهت من إعلان الجداول الدراسية.

- تحديد يوم لكل فرقة دراسية لتسجيل المقررات وفق قواعد الإرشاد الأكاديمي.

- توزيع الطلاب حسب التخصصات ووفق سعة القاعات الدراسية، وإمكاناتها، وتشغيل الشاشات الذكية.

- توفير كل احتياجات المعامل من الأدوات والمستلزمات، طبقًا لتوجيهات رئيس الجامعة.

- خريطة الأنشطة والفعاليات والندوات تستهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي كلية الآثار، أكد الدكتور محسن صالح، عميد الكلية إعلان الجداول ومراعاة تعديلاتها مع حلول شهر رمصان المبارك، مشيرا إلى أن أنشطة الكلية خلال الأسبوع الأول يتخللها معرض الملابس الشتوية الخيري ومعسكر نشاط الجوالة في أرض المدينة الجامعية.

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