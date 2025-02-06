التعليم العالي تغلق "أكاديمية الهرم" بالفيوم وتتخذ الإجراءات القانونية

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية الهرم"، الواقعة في شارع المحكمة الشرعية بجوار موقف مصر - محافظة الفيوم.

جاء القرار بعد أن تبين أن الأكاديمية تدّعي قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية بأنواعها في أقسام مختلفة، مثل:

- مساعد الخدمات الصحية

- المساحة والإشراف المعماري

- الحاسب الآلي

كما تقوم الأكاديمية بالترويج لنفسها بتقديم شهادات "معتمدة" مختومة بختم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم تدريب عملي داخلي وخارجي، دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذه الأنشطة.

تنفيذ القرار وإجراءات قانونية حازمة

وجه الوزير، بمخاطبة الجهات المختصة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المنشأة، حال معاودة نشاطها.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في مكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، مطالبًا بتكثيف حملاتها لضمان حماية الطلاب وأولياء الأمور من التلاعب والاحتيال.

جهود مستمرة لمكافحة الكيانات الوهمية

وفقًا لتقرير قدمه الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، تواصل لجنة رصد الأنشطة التسويقية متابعة الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقارير اللجنة تُرفع بشكل أسبوعي إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قائمة بالمؤسسات المعتمدة والكيانات الوهمية

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزارة أعدّت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة وقائمة سوداء بالكيانات الوهمية، ويتم تحديثها بانتظام.

ونُشرت القائمتان على موقع الوزارة الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الوقوع ضحية لتلك الكيانات غير القانونية.

أهداف إستراتيجية التعليم العالي

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان فرص تعليمية عادلة لجميع الطلاب، ومواكبة المعايير الأكاديمية المعتمدة.

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