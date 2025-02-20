رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية KEDA يزور جامعة القاهرة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور كانج وونج سيك، رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية (KEDA)، والوفد المرافق له من جامعة تشونغجو بكوريا، في قاعة أحمد لطفي السيد، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجامعتين.

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون، لا سيما في المشروعات البحثية المتعلقة بهندسة الطيران، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المدن، بما يسهم في دعم الابتكار والتطوير في هذه المجالات الحيوية.

شهد توقيع الاتفاقية حضور كل من الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، والدكتور أيمن قاسم، رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء، إلى جانب عدد من الأساتذة، بينما ضم الوفد الكوري الدكتور شيول هو يانج، نائب رئيس جامعة تشونغجو، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات الكورية الخاصة.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالعلاقات المصرية الكورية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا متميزًا للشراكات الدولية الناجحة، خاصة في ظل تنفيذ مشروعات تتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

كما أوضح أن التعاون مع جامعة تشونغجو الكورية يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة، لا سيما في مجالات هندسة الطيران والذكاء الاصطناعي وتطوير المدن.

من جانبه، أعرب الدكتور كانج وونج سيك عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن هدف الجمعية المصرية الكورية للتنمية هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكوريا الجنوبية، واختيار جامعة القاهرة كشريك استراتيجي في هذا الإطار، نظرًا لمكانتها المرموقة على المستوى التعليمي والبحثي.

كما أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، على ريادة قسم هندسة الطيران والفضاء، الذي يُعد القسم المدني الوحيد من نوعه في مصر، ويعود تاريخ إنشائه إلى أكثر من 85 عامًا، حيث يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، ويوفر بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تؤهل خريجيه ليكونوا روادًا في مجال صناعة الطيران.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن قاسم، رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء، أن القسم يعمل على تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الحماية المدنية، واستكشاف الآثار، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع بدلاً من الصور الفضائية، إلى جانب تطوير المركبات الأرضية.

كما أشار إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين الأنشطة البحثية والعلمية لقسم هندسة الطيران بجامعة القاهرة ونظيره في جامعة تشونغجو، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين.

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