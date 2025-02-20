أستاذ صيدلة: وفاة 36 مليون شخص سنويًا بأمراض مزمنة 80% منها بالدول النامية والفقيرة

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة نرمين صلاح، الأستاذ بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية، إن تطبيق تلك الابتكارات يؤدي إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المستعصية ومن ثم توفير الرعاية الصحية الأولية للمريض مما يقود إلى تحسين نوعية حياة الأفراد وتقليل كلفة العلاج ومنع استفحال المرض وتطور مضاعفاته.

وكشفت خلال مؤتمر "الابتكار في مجال الرعاية الصحية - إعادة تعريف نظم الرعاية الصحية والاكتشافات الدوائية"، المنظم بالتعاون الثنائى بين كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية، وكلية الصيدلة بجامعة باراسيلسوس النمساوية، أن الأمراض المزمنة تتسبب سنوياً في وفاة 36 مليون شخص عالميا، وتحدث 80% من تلك الوفيات في البلدان الفقيرة والنامية.

وأضافت أن تسعة ملايين من تلك وفيات هي لأشخاص أعمارهم تحت سن الـ 60 عاماً مما يشكل تحدياً لصناع القرار وواضعي الاستراتيجيات الصحية والطبية، ولذا فقد تبنت مصر ومؤسساتها البحثية استخدام عدد من تلك التقنيات الحديثة لعلاج مرضاها، لافتة إلى ان انعقاد المؤتمر أتاح الفرصة لعدد من شباب الباحثين المشاركين لعرض نتائج أبحاثهم.

وأكدت الدكتورة نرمين إجماع المشاركين على أن تعليم وتعلم تلك التقنيات أصبح ضرورة ملحة، وأن الطريق الأفضل هو رفع الوعي لدى الشباب بأهمية تلك التقنيات وتوفير كل الإمكانيات حتى يتسنى إعداد أجيال من الباحثين على دراية كاملة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. كما أشار الحاضرون إلى ضرورة توجه المؤسسات البحثية إلى رفع كفاءة الباحثين ذوي الخبرة وحثهم علي دمج كل تلك التكنولوجيات الحديثة في أبحاثهم المستقبلية.

شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الذي جاء برعاية الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وشارك فيه أساتذة كلية الصيدلة واستمر على مدار ثلاثة أيام، عقد جلسة حوارية عن تطور الأنظمة الصحية في ظل النمو المضطرد في حجم البيانات وتطوير النماذج التي تستطيع التعامل مع تلك البيانات لتطوير الأنظمة الصحية واكتشاف العلاجات.

جمعت الجلسة الدكتورة أية ياسين، الرئيس التنفيذي لمركز التميز المختص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية بجامعة عين شمس، الدكتور مصطفي العطار مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة النيل، ود. دعاء عارف المؤسس لشركة شفاء للخدمات الطبية، ود. أسماء رشاد مدير وحدة الذكاء الاصطناعي بمركز معلومات الصحة والسكان، وأدارتها الدكتورة نرمين صلاح الشريك الرئيسي لمنحة الايراسموس.