قرار مهم لجامعة القاهرة يغلق الباب أمام تزوير شهادات تنسب بالباطل إليها -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية من تدريب جميع العاملين بالإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة، وموظفي الدراسات العليا، وشؤون التعليم والطلاب، على مستوى كليات الجامعة ومعاهدها، على التحقق من صحة شهادات التويفل المؤمنة التي يصدرها المركز.

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز نظم على مدار يومَين محاضرات لتدريب مسؤولي الدراسات العليا، وشؤون التعليم والطلاب، على سبل التحقق من صحة الشهادات باستخدامQR CODE ؛ بهدف تعزيز كفاءة العاملين بهذه الإدارات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية في العملية التعليمية.

وأكد عبد الصادق أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن التحقق من صحة الشهادات الجامعية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية لضمان جودة التعليم والمهنية في سوق العمل، والشهادات المزورة تشكل تهديدًا مباشرًا للكفاءة والعدالة، وتؤثر سلبًا على المؤسسات والأفراد على حد سواء.

وأوضح د.محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية يُعد واحدًا من أهم مراكز الجامعة التي تقدم دورات تدريبية في اللغات الأجنبية؛ مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، إلى جانب دورات متخصصة في مجالات الترجمة والحاسب الآلي والتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن التدريب على التحقق من صحة الشهادات التي يصدرها المركز مسألة في غاية الأهمية، حفاظًا على مكانة جامعة القاهرة، وتأكيد مصداقية ما يصدر عنها من شهادات.

وأكد د.أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقق من صحة ما يصدر من شهادات الدراسات العليا والبكالوريوس، إلى جانب الشهادات التي تمنح في الدورات التي ينظمها المركز، تمثل ضمانة لحامل هذه الشهادة، وبالتالي نغلق الباب أمام أية عملية لتزوير شهادات تنسب بالباطل إلى جامعة القاهرة.

وقالت د.منار عبد المعز مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، إن المركز شهد تطورًا من حيث تجديد القاعات والمعامل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستحداث دورات جديدة لتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدة الخريجين والباحثين لاستكمال دراستهم من خلال تدريبهم على اجتياز اختبار التويفل وتدريبهم على كتابة الرسائل والبحوث العلمية. كما أن المركز يقدم خدمات متميزة في مجالات اللغات والترجمة، ويحرص على التحسين المستمر في جودة العمليات التعليمية والإدارية؛ لتحقيق النجاح والتميز في تقديم برامجه الأكاديمية، مشيرةً إلى حصول المركز مؤخرًا على تجديد شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة ISO 9001-2015، وذلك بعد استيفاء كل المتطلبات والمعايير.

يُشار إلى أن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية؛ سواء أكانوا طلاب مدارس، أم جامعات، أم خريجين، أم موظفين، ويقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة، ويقدم العديد من المنح والتخفيضات لتخفيف الأعباء ودعم غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج المركز ودوراته.

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