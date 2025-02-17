وكيل حقوق عين شمس: التعاون مع النيابة العامة يثري البحث العلمي القانوني والتواصل الأكاديمي الدولي

مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

كتب- عمر صبري:

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، وأ.د محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أول من أمس السبت، إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على التعاون مع كبرى مؤسسات الدولة، وسعيًا من النيابة العامة لمواكبة خُطى رؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأكد الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أهمية هذا التعاون في إثراء البحث العلمي القانوني وتعزيز التواصل الأكاديمي الدولي، مشددًا على دور الدراسات العليا في إعداد كوادر قانونية متميزة تواكب المستجدات القانونية على الصعيد المحلي والدولي.

وجاء ذلك على هامش حضور النائب العام ورئيس جامعة عين شمس، اللذين يشهدان إطلاق النسخة الأولى من برنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية وتوقيع بروتوكول تعاون.

وتم خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة المصرية وجامعة عين شمس؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي والقانوني بين الكوادر القضائية والعلمية والطلابية من شتى أنحاء العالم؛ باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتأهيل قادة المستقبل.

وأكد النائب العام أهمية احترام الأعراف والمواثيق الدولية، وضرورة التصدي لأي خروقات للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على دور النيابة العامة المصرية في دعم الضمير الإنساني العالمي، ومد يد العون للإنسانية من خلال بنيتها التحتية وقدراتها الأكاديمية والمهنية؛ بهدف إعداد أجيال واعية بواجباتها القانونية والإنسانية.

وأعرب أ.د محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية؛ بما يُسهم في إعداد جيل من القانونيين المؤهلين لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، مؤكدًا حرص جامعة عين شمس على توفير أفضل الفرص لطلابها؛ لاكتساب الخبرات العملية والمعرفة القانونية المتخصصة.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور نخبة من قيادات كلية الحقوق بجامعة عين شمس؛ حيث كان من بين الحضور أ.د محمد صافي، عميد الكلية، وأ.د محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأ.د ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

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