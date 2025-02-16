رئيس المجلس الثقافي البريطاني: مصر بلد يافع.. ونحرص على نقل تجربتها في بلاد أخرى

كتب- عمر صبري:

قال مارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، إن هناك بعثة من قطاع التعليم العالي بالمملكة المتحدة تزور مصر، وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة وزير التعليم العالي، وتهدف إلى بناء علاقات ممتدة وتعزيز التعاون والعمل المشترك.

وأضاف هوارد أن مهمة المجلس الثقافي البريطاني تتمثل في جمع الناس في مكان واحد لتبادل الآراء والأفكار، مؤكدًا حرص المجلس على نقل التجربة المصرية إلى الدول التي يعمل معها.

وأشار إلى أن مصر بلد شاب، حيث يشكل الشباب أكثر من ثلثي السكان، ومعظمهم في مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي.

جاء ذلك خلال استقبال العاصمة الإدارية الجديدة أضخم وفد جامعي من بريطانيا يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، لاستكشاف فرص التواجد والتعاون الأكاديمي والبحثي في مصر.

وضم الوفد ممثلين عن أبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفيلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية. وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام، من 16 وحتى 18 فبراير، بتنسيق من المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، وبالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر وبدعم من السفارة البريطانية.

وتركزت مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجالي البحث والابتكار.

كما تضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعتي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية بالقاهرة. وشملت الزيارة أيضًا جولات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، إلى جانب فعالية تواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية البريطانية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجاريث بيلي السفير البريطاني بالقاهرة.

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