موعد آخر فرصة للتقديم بجامعة الطفل 2025.. شروط التسجيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، استمرار فتح باب القبول للدورة العاشرة لجامعة الطفل لعام 2025 حتى الخميس 18 ديسمبر، علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا في كل جامعة على حدة وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

وفيما يلي شروط التسجيل والقبول لهذا العام هي كما يلي:

1- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذى لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها – علماً بأن كل الطلاب المقييدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعًا دون التسجيل مرة اخرى شرط الألتزام بالمواظبه وعدم التخلف عن الحضور.

2- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 الى10 سنوات على ألا يتعدى عمر الطفل عن 10 سنوات في الأول من أكتوبر 2025م.

3- القبول بأولوية التقدم واسبقية التسجيل، في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة او خاطئة يعتبر التسجيل لاغى.

4- التسجيل يكون إلكتروني فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل إلا من خلال الموقع الالكترونى فقط وذلك في الموعد المعلن عنة أعلاه.

5- النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وسوف يتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومى لكل طفل في حالة إعادة أو تكرار التسجيل سوف يلغى تسجيل الطفل نهائياً.

6- كل جامعة يتم اكتمال تسجيل الاعداد بها تختفى تلقائياً من قائمة الجامعات المتاحة للتسجيل.

7- لا يحق لأي طالب طلب النقل من والى جامعة أخرى مهما كانت الظروف وفي حالة عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابة لجامعة أخرى سوف يتم رفض قبوله بالجامعة الأخرى و ايضًا إسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.

8- الأطفال مسؤولية أولياء أمورهم من والى مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسئولين عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسى أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.

9- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة، في حالة تعدى أي طفل عن عدد مرات الغياب المسموح بها فهذا يُسقط حقة في منحة جامعة الطفل ولا يحق لولي الأمر المطالبة بأستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

10- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا للتنسيق الجغرافي وذلك لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.

11- برنامج جامعة الطفل هو تابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولا يحق لأي جهة أو جامعة استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

12- كافة الإعلانات الرسمية المعلنة بأسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصفحة جامعة الطفل على الفيسبوك.

13- يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة الطفل وذلك لأكثر من 39 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علماً بان التسجيل والدراسة مجاناً ومدعومة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

