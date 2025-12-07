مقترح بإنشاء مكاتب نزاهة علمية بالجامعات لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس.

تناول المجلس عددًا من الموضوعات، منها: مناقشة تقرير اللجنة المشكلة حول تعزيز النزاهة العلمية الأكاديمية، وضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بالجامعات المصرية، إضافة إلى مقترح إنشاء مكتب للنزاهة العلمية، ومناقشة تقرير جامعة المنصورة بشأن إنشاء قاعدة بيانات مركزية ديناميكية (منصة إلكترونية) تضم جميع مشروعات البحث العلمي الجارية والمنتهية بالجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بالبيان الختامي للمؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي "AI Nexus 2025"، الذي نظمته جامعة القاهرة، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

كما استعرض المجلس كتاب جامعة عين شمس بشأن طلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه ببرنامج "العمران المتكامل والتصميم المستدام" (IUSD) بكلية الهندسة بالجامعة.

